Controllato a Boccea, prende a pugni la volante: fermato dai poliziotti - Terzo Binario News

Un giovane preso in consegna dagli agenti del commissariato Aurelio

Trambusto poco fa in piazza dei Giureconsulti a Boccea, dove un giovane fermato per un controllo ha dato in escandescenze, rimediando un “viaggetto” al commissariato Aurelio.

Il tutto è accaduto poco fa nello slargo dove insiste il supermercato e davanti a decine di cittadini increduli.

Gli agenti si sono avvicinati per un semplice controllo di routine quando il ragazzo ha pensato bene di opporsi.

Solo che la sua opposizione ha scaturito delle scene inconsuete, tanto da rendere necessario l’arrivo di pattuglie di rinforzo.

E neanche gli altri poliziotti hanno contenuto l’ira del ragazzo, che ha preso a pugni i vetri della volante quando poi è stato portato via.

La serata del giovane si è conclusa negli uffici del Commissariato.