Lite a Monteverde finisce nel sangue: gravissimo 21enne - Terzo Binario News

Una lite in via Raffaele Battistini tra giovani è finita nel sangue: un 21enne, peruviano, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camilllo. Sottoposto a un intervento chirurgico, si trova in rianimazione. Il ragazzo è stato raggiunto al busto, presumibilmente, con un’arma da taglio che non è stata al momento rinvenuta.

Il fatto è accaduto domenica 30 maggio, in un parco pubblico. Il presunto aggressore, un italiano di 25 anni con precedenti, è stato fermato. Un altro peruviano di 24 anni è rimasto lievemente ferito ed è stato accompagnato al Fatebenefratelli.

Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione Villa Bonelli. Il 25enne è stato trovato con gli abiti sporchi di sangue e il suo appartamento è stato sequestrato.

