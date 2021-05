Eugenio Capoccia ritrovato a Roma: era scomparso dalla provincia di Perugia - Terzo Binario News

Eugenio Capoccia e’ stato ritrovato. L’uomo di 37 anni della provincia di Perugia aveva fatto perdere le sue tracce.

Del caso se ne stava occupando anche la trasmissione televisiva Chi l’ha visto?. Così sulla pagina Facebook del programma: “Ritrovato grazie agli spettatori l’uomo di 37 anni che si era allontanato in circostanze allarmanti dall’Umbria il 30 aprile. Una coppia in visita a Roma lo ha riconosciuto in piazza San Pietro e ha avvisato la redazione e la Polizia, che lo hanno messo in contatto con la mamma, che aveva lanciato per lui appelli a “Chi l’ha visto?””.

Capoccia e’ stato notato in piazza Pio XII. Sul posto la Polizia: il 37enne sta bene ed e’ in attesa della madre.