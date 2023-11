Continua a Ladispoli l'installazione dell'antenna telefonica a Olmetto • Terzo Binario News

“In barba a quanto accertato in Consiglio Comunale i lavori di costruzione di una nuova antenna cellulari ad Olmetto continua imperterrita.

Come possono i lavori continuare dopo aver accettato che manca un piano antenne e che il comune è carente rispetto alla legge?

Dopo un periodo di fermo affinché la gente dimenticasse sono ripresi i lavori di costruzione di una nuova antenna di telefonia cellulare ad Olmetto.

Senza alcun rispetto per la gente a cui viene costruita praticamente in testa, senza alcuna garanzia in merito alla compatibilità dell’impianto con l’ambiente circostante.

Il consiglio aveva deliberato di sospendere queste installazioni in attesa del regolamento ma la risposta è questa, ovvero nessun rispetto per il consiglio comunale che rappresenta i cittadini”.

Lettera firmata