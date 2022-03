Consiglio a Bracciano, il riassunto del sindaco Crocicchi - Terzo Binario News

“Il consiglio Comunale straordinario di ieri, convocato con un ordine del giorno che intendeva ingaggiare i consiglieri eletti su tematiche delicate e di attualità ha portato ad approvare il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, una presa di posizione inequivocabile sull’invasione russa dell’Ucraina e la volontà di aprire con le associazioni, gli enti del terzo settore e i singoli cittadini un “cantiere della pace”: un tavolo di coordinamento della solidarietà per costruire insieme una cultura della pace e accoglienza.

L’amministrazione ha inoltre sottoscritto l’appello della Comunità di Sant’Egidio per il cessate il fuoco e la dichiarazione di Kiev “città aperta”. Le delibere sono state votate all’unanimità, dai presenti, tutta la maggioranza e una parte dell’opposizione.

Oggi in aula consiliare poniamo la prima pietra del Cantiere di Pace con le associazioni, le parrocchie, la protezione civile e i cittadini e cittadine solidali per strutturare meglio la solidarietà e supportare le persone che stanno fuggendo dalla guerra in Ucraina”.

Lo dichiara il Sindaco di Bracciano Marco Crocicchi