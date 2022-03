Guerra in Ucraina, PD Cerveteri: “Europa non si è tirata indietro” - Terzo Binario News

“Di fronte all’arrivo ai nostri confini di centinaia di migliaia di profughi Ucraini, per lo più donne e bambini, a cui non è stata concessa nemmeno la possibilità di fuggire con corridoi umanitari dalla loro terra martoriata dall’artiglieria russa, l’Europa non si è voltata dall’altra parte ma ha mostrato il suo vero volto, il volto solidale mettendo in pratica quei valori che i trattati hanno posto alla base del nostro stare insieme. Viva la solidarietà”.

Lo afferma in una nota il Partito Democratico di Cerveteri