Consegnato il primo alloggio popolare di Fiumicino • Terzo Binario News

Annuncio con immensa soddisfazione che questa mattina, in sinergia con i miei collaboratori degli uffici Comunali e con il Dirigente Riccardo Dadi, abbiamo assegnato il primo alloggio popolare ad una famiglia con necessità abitativa. La dimensione e tipologia dell’immobile disponibile era conforme alle esigenze del nucleo familiare di riferimento”.

E’ quanto afferma l’Assessore all’Edilizia, Trasporti ed Ater, Angelo Caroccia che, insieme al presidente della Commissione Edilizia Giuseppe Picciano e l’incaricato Ater Domenico Parente, ha formalizzato e consegnato alla famiglia la determina Comunale, essenziale per formulare ed attestare l’assegnazione dell’alloggio popolare.

L’Assessore Caroccia aggiunge: “Siamo già a buon punto per formalizzare l’assegnazione di altri alloggi tenendo sempre in considerazione la tipologia dell’immobile, che sia compatibile con il nucleo familiare presente in graduatoria Comunale. Inoltre è imminente l’avvio del cantiere per il consolidamento ed il restyling dei prospetti esterni degli alloggi Ater situati in via Oder ed è a buon punto quello in via Tago. L’interesse verso la problematica è sicuramente frutto di una marcata collaborazione tra Comune ed Ater Provinciale a tutti i livelli” conclude Caroccia.