“Conosciamo la biblioteca e i suoi potenti mezzi”, laboratorio alla Impastato di Ladispoli • Terzo Binario News

L’amministrazione comunale informa che nella Biblioteca si svolgerà il laboratorio didattico “Conosciamo la biblioteca e i suoi potenti mezzi”, dedicato a tutti coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di semplice curiosità, vogliano conoscere più a fondo come funziona la Biblioteca di Ladispoli ma anche acquisire la capacità di documentarsi in modo autonomo nel vasto mondo della scienza e della conoscenza.

Il percorso si articolerà nelle seguenti fasi:

1) approccio ai cataloghi online con brevi cenni di storia del catalogo;

2) utilizzo dei cataloghi online di biblioteche con un percorso dal generale al particolare che, partendo da OPAC SBN (catalogo del Sistema Bibliotecario Nazionale) e passando per il Polo della Regione Lazio, arrivi all’OPAC della Biblioteca comunale di Ladispoli;

3) primo approccio al back office e al lavoro che sottende all’organizzazione dei dati catalografici e comprensione delle potenzialità dei cataloghi in generale;

4) ricerca e fruizione di risorse fisiche e digitali nell’ottica della biblioteca ibrida;

5) familiarizzazione con gli strumenti e i metodi di ricerca (Learning by doing).

Il laboratorio sarà strutturato in due appuntamenti, ciascuno della durata di 3 ore, nelle seguenti date:

giovedì 2 maggio dalle ore 15:30

giovedì 16 maggio dalle ore 15:30

Dedicato ad un pubblico di età superiore ai 14 anni; la partecipazione è libera e gratuita con prenotazione obbligatoria ai contatti della Biblioteca.

Il progetto è curato dalla Società Cooperativa Biblionova ed è realizzato con il sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei e Archivi – Piano annuale 2023, L.R. 24/2019.

L’evento, inserito nel Programma del Maggio dei Libri della Biblioteca di Ladispoli, si terrà in Sala Conferenze.