Teatro a Civitavecchia, al Nuovo Sala Gassman quattro giorni tutti da ridere • Terzo Binario News

Un fine settimana lungo e tutto da ridere al Nuovo Sala Gassman. Giovedì e venerdì, sempre con inizio alle 21, va in scena “Chiamato? – Una famiglia mostruosa”, commedia dallo humor nero molto divertente. Sabato e domenica, sempre con inizio alle 19, è invece la volta di “Uomini stregati dalla luna”, testo dai risvolti romantici altrettanto spassoso.

Si comincia con “Chiamato? – Una famiglia mostruosa”, opera scritta, diretta e interpretata da Patrizio De Paolis. In una casa sperduta, abitata da soggetti alquanto tenebrosi e originali, si presenta un ispettore del Ministero per segnalare che i bambini non sono mai andati a scuola e invece sono tenuti a farlo. Da quel momento in poi nascono una serie di equivoci che coinvolgono l’intera famiglia e un secondo ispettore ministeriale che dove subire e sfidare le anomale usanze di quella strana famiglia. Il tutto tra gag, sorprese e personaggi sopra le righe. Oltre a De Paolis, in scena Rosaria Caruso, Sergio Fulvio, Franco Pagano, Natascia Cimino, Corrado Arnaudo, Andrea Benedetti Michelangeli, Matteo Verticelli, Alice Pierini e Leonardo Ben Riane.

Sabato e domenica tocca a “Uomini stregati dalla luna”, commedia scritta da Nicola Pistoia, che cura anche la regia, e Pino Ammendola. La vicenda si svolge nella notte di Capodanno in un’osteria. Pino e Ciccio sono i titolari, hanno pesanti debiti e alle loro dipendenze hanno un cameriere insopportabile. Per di più quasi tutti i clienti annullano la prenotazione fatta in precedenza. L’unico ad arrivare è Nicola, alle prese con la rottura di un fidanzamento decennale. Nicola coinvolge tutti nella propria crisi amorosa e il cenone si trasforma in una comica seduta di terapia di gruppo. Fino a che nel locale capita Francesca. E come in una favola, i protagonisti rimangono “stregati dalla luna”. Sul palco risate assicurate con Giancarlo Fares, Andrea Catarinozzi, Valerio Giombetti, Stefano Tomassini e Flora Contrafatto.

Il botteghino del Gassman è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 18 alle 19. Per informazioni, telefonare al 328/1224154.