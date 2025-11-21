Congresso Pd a Civitavecchia, ecco la lista Noi Progressisti • Terzo Binario News

Il Circolo del Partito Democratico di Civitavecchia presenta la mozione “Noi Progressisti”, a sostegno della candidatura di Annalisa Tomassini alla segreteria del circolo. Una candidatura nata dal lavoro quotidiano di tante compagne e tanti compagni che credono in un partito aperto a tutti e tutte, radicato nella città e capace di parlare alle persone, non solo a sé stesso.

“Noi Progressisti” rappresenta quella parte del PD che non ha paura delle proprie radici di sinistra, che rivendica la parola comunità e che rifiuta l’idea di un partito regolato da piccoli centri di potere personali, più attenti a preservare i propri spazi che ad allargare la partecipazione. La nostra proposta è alternativa: un PD trasparente, pluralista, capace di valorizzare i contributi di tutti, non un luogo dove pochi decidono e molti osservano.

Elemento centrale della mozione è il rilancio del ruolo dei giovani, non come presenza simbolica ma come forza politica reale. Giovani che spesso si trovano ai margini non per mancanza di volontà, ma per mancanza di spazi e responsabilità. “Noi Progressisti” vuole ribaltare questa logica: aprire, coinvolgere, rinnovare davvero.

A tutto questo si aggiunge un ulteriore elemento di riflessione: il congresso si terrà a pochi mesi dal 2026, eppure a partecipare potranno essere solo gli aventi diritto iscritti nel 2024. Una scelta che, senza bisogno di troppe parole, parla da sé: mentre il tempo politico corre veloce e la città cambia, il partito si affida a un corpo elettorale che guarda indietro e non all’attualità. Una modalità che rischia di limitare la partecipazione, invece di allargarla, e che dovrebbe interrogare seriamente tutti coloro che credono in questo partito.

Il Congresso del Circolo PD di Civitavecchia si terrà sabato 22 novembre, a partire dalle ore 9:30, presso la sede Enrico Berlinguer.

Invitiamo tutte le compagne, tutti i compagni e la cittadinanza a partecipare per aprire insieme una nuova stagione politica fatta di trasparenza, coraggio e rinnovamento.