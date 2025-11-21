Al via la cantierizzazione dei lavori di riqualificazione della Frasca • Terzo Binario News

“Stiamo seguendo insieme agli assessori Giannini D’Anto Scilipoti e la progettista Enza Evangelista, l’iter finale che precede la cantierizzazione dei lavori di riqualificazione della Frasca. Possiamo già assicurare alcuni interventi importanti che saranno previsti nel progetto definitivo.

Vicino al margine nord-ovest dell’intervento sarà finalmente realizzato uno scivolo pubblico per l’alaggio, per rendere più semplice e ordinata la messa a mare delle imbarcazioni con annessa

area dedicata alle manovre dei mezzi carrellati per scarico e carico delle imbarcazioni, così da garantire maggiore fruibilità e sicurezza per i tanti diportisti che da tanto tempo richiedono uno scivolo per poter mettere a mare la propria barca in questo tratto di costa.

In prossimità dell’area TVN, infine, sarà individuata una piccola zona non attrezzata per la sosta dei camper in transito, in modo da favorire un utilizzo ordinato degli spazi senza impattare sull’ambiente naturale.

Tutto ciò ovviamente nel solco di una riqualificazione finalizzata ad una valorizzazione naturalistica, archeologica, didattica e turistica. Insomma passo dopo passo, stiamo contribuendo a disegnare una Frasca più accogliente, più ordinata e più fruibile per tutti”.

Così l’assessore Stefano Giannini.