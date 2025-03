Intervento della Polfer

Dalle ore 16:55 sulla linea Roma – Civitavecchia la circolazione ferroviaria, precedentemente rallentata tra Roma Termini e Roma Tuscolana per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari, è tornata regolare dopo l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Effetti sulla mobilità ferrovaria: i treni Intercity e Regionali hanno subito rallentamenti medi di 30 minuti, alcuni Regionali hanno subito limitazioni nel percorso.