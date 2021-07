Concorsopoli, Allumiere sospende la graduatoria per gli altri enti - Terzo Binario News

Determinazione di oggi del comune di Allumiere in cui l’ente ha deciso di sospendere la concessione delle graduatoria terzi. Lo specifica il sindaco collinare Antonio Pasquini.

Questa la determinazione:

“A seguito dello svolgimento, da parte del comune di Allumiere, delle

procedure concorsuali per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n.

5 “istruttori amministrativi” – cat. C, si è sviluppato un importante clamore

mediatico che ha portato l’Ente ad esposizioni nazionali;

• che al fine di fare chiarezza in ordine alla correttezza delle procedure seguite,

l’ente conferiva mandato all’avvocato Stefano Trippanera per l’elaborazione

di un parere proveritate, attraverso il quale venivano evidenziati vizi di

legittimità tali da far ritenere opportuno percorrere le procedure di

annullamento in autotutela della graduatoria di concorso.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 07/07/2021 con la quale:

si indirizza il Responsabile dell’Ufficio Personale ad intraprendere un

procedimento finalizzato a verificare la legittimità degli atti adottati dalla

commissione di concorso, anche attraverso il necessario supporto logistico e

professione che ritenesse più opportuno; si ravvisa la necessità di sospendere gli effetti della graduatoria che ne è

scaturita, evitando la concessione in scorrimenti della stessa da parte di altri

Enti e la sottoscrizione di convenzioni rivolti a tale scopo.

Evidenziata l’importanza delle conseguenze derivanti dall’esito della procedura da

intraprendere per il Comune di Allumiere;

Considerato che per la complessità della procedura in oggetto il competente

Responsabile dell’ufficio Personale del Comune di Allumiere intende avvalersi di

professionisti con esperienza relativa ai giudizi amministrativi e/o contabilità pubblica,

considerata l’importanza, la complessità e l’urgenza del procedimento da svolgere;

Vista la propria determinazione n. 107 del 17/07/2021 con la quale si affida

all’Avvocato Francesco A. Caputo, con studio legale in Roma, via Ugo Ojetti n. 114,

l’incarico di assistenza legale e supporto all’ufficio personale al fine di avviare un

procedimento di verifica della legittimità degli atti adottati dalla commissione di “Concorso

pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 Istruttori

Amministrativi – Cat. C1, CCNL Funzioni Locali, con riserva di n. 1 posto al personale

interno dell’Ente” per l’approvazione della graduatoria finale

Vista la nota prot. 8315 del 20/07/2021 con la quale la sottoscritta richiede, allo studio

incaricato, parere finalizzato all’individuazione delle migliori pratiche da seguire al fine di

adempiere all’atto di indirizzo della Giunta Comunale del 07/07/2021;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi

dell’art. 49 e 153 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore interessato;

Riscontrato che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di

attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto

disposto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l’art. 191;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l’art. 17, comma 1, punto 1.2), del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1) Di sospendere gli effetti della graduatoria finale del “Concorso pubblico per esami per

l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 Istruttori Amministrativi – Cat. C1,

CCNL Funzioni Locali, con riserva di n. 1 posto al personale interno dell’Ente”,

approvata con determinazione del III settore n. 168 del 14/12/2020, e la concessione in

scorrimento ad altri enti che ne facciano richiesta”.