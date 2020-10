Concorso Rai alla Fiera di Roma, quasi 3mila i partecipanti - Terzo Binario News

Secondo l’Azienda ai padiglioni si è presentato il 74% dei candidati

il racconto di un collega che ha oreso parte al concorso Rai per giornalisti della Fiera di Roma.

“Chi è stato a Bastia Umbra nel 2015 avrà notato la differenza. La Rai ha imparato la lezione e quello della Fiera di Roma è stato un concorso Rai per giornalisti ben organizzato, con l’ulteriore difficoltà delle norme Covid.

Cinque anni fa fu un disastro, a cominciare dalla scelta della sede (cittadina bellissima ma servita in modo pessimo dal punto di vista dei trasporti).

Quasi 3mila colleghi si sono radunati ma senza assembrarsi e fin dall’arrivo si capisce che l’ingresso scaglionato fra le 9 e le 10 è stata una scelta azzeccata. Tutti in mascherina, misurazione della temperatura e al megafono inviti a non accalcarsi.

Corsie di preselezione e cartelli per indirizzare i candidati al padiglione giusto e un lungo (forse troppo) percorso a serpentone prima di mettersi in fila per accedere al padiglione. Porte carraie aperte e banchi (rigorosamente con paratie in plexiglass) suddivisi dapprima per la Tgr regionale e poi per cognome. Nei pochi minuti di attesa esterna, ha aiutato il meteo con una mattinata dal sapore primaverile. Personale cortese e posizione assunta in pochi secondi. L’ampiezza del padiglione consente di mantenere un distanziamento ampio fra i banchi.

Finiti i convenevoli di rito, ecco il plico con le domande. Sigillato da un involucro di cellophane, contiene le domande suddivise per regione. Di quiz ce ne sono tre e quello ufficiale viene selezionato a sorte da alcuni volontari pescati fra i candidati. Sulle domande la valutazione può essere personale ma il fatto che il 75% del test fosse comune a tutti e il restante 25 dedicato alla regione prescelta è stato una garanzia di equità. Un esame svolto nei singoli capoluoghi non avrebbe consentito la stessa certezza di pari condizioni. Istruzioni chiare, procedure semplici e certezza di anonimato: l’esame fila via liscio e l’uscita si rivela velocissima e in sicurezza sebbene vadano “smaltite” migliaia di persone da un luogo circoscritto. Alla fine si può dire che questo esame l’organizzazione Rai l’ha superato con ampia sufficienza”.

Dall’ufficio stampa Rai: “La partecipazione dei candidati al concorso per la selezione di 90 giornalisti professionisti da assegnare alle redazioni regionali della Rai è stata del 74% (si erano iscritti in 3722).

Una percentuale molto alta quella registrata questa mattina alla Nuova Fiera di Roma a confronto con la precedente selezione giornalisti Rai del 2015, quando a Bastia Umbra si arrivò al 56% dei 4975 candidati. Nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, seguendo un rigido protocollo approvato dalla ASL RM3, competente per territorio, la selezione si è svolta suddividendo i candidati per regioni in sette padiglioni, in tavoli singoli a 2 metri e mezzo di distanza l’uno dall’altro. La convocazione in orari diversi e gli accessi separati hanno garantito il pieno rispetto delle norme, con ingressi distanziati la mattina e un deflusso ordinato al termine della prova”.