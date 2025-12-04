Con la Festa dell'Olio Nuovo a Cerveteri arrivano le "Scuderie Ferrari" • Terzo Binario News

Il Vicesindaco Ferri: “Oltre a stand gastronomici ed eccellenze agroalimentari, protagonisti saranno i motori, con le Scuderie Ferrari e gli amici del Vespa Club e del Club Vecchi 4 Tempi”

Da 16anni la Festa dell’Olio Nuovo rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della nostra città e dell’intero Litorale a Nord di Roma. Una manifestazione di cui siamo orgogliosi, che rappresenta una vetrina d’eccezione per le eccellenze olearie e i produttori agricoli del territorio. Da sempre, agli stand enogastronomici con prodotti a Km0, alle conferenze, ai convegni e alle degustazioni, a far da cornice ci sono momenti di intrattenimento rivolti a tutta la famiglia”.

A dichiararlo è Riccardo Ferri, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri, nell’annunciare alcuni dettagli del programma della XVI Festa dell’Olio Nuovo di Cerveteri, in programma da sabato 6 a lunedì 8 dicembre, Giorno dell’Immacolata Concezione, nel Centro Storico di Cerveteri.

“Avremo due momenti d’eccezione dedicati ai motori, da sempre amici della Festa dell’Olio Nuovo di Cerveteri – ha aggiunto Riccardo Ferri – domenica 7 dicembre, a partire dalle ore 10:30 verranno a trovarci le auto d’epoca del Club ‘Vecchi 4 Tempi’ e i ciclomotori del ‘Vespa Club Cerveteri’, mentre lunedì 8 dicembre arrivano le ‘magiche rosse’, delle ‘Scuderie Ferrari’ del Club Roma Appia Antica. Spazio anche alla musica, con la consueta e speciale partecipazione, sempre lunedì 8 dicembre, del Gruppo Bandistico Cerite. Vi aspettiamo a Cerveteri per tre giorni di festa davvero imperdibili”.

Ad impreziosire ulteriormente la Festa dell’Olio Nuovo, organizzata dall’Associazione 3.0, nei locali di Sala Ruspoli un’altra iniziativa dedicata a Cerveteri e ai suoi prodotti, ovvero “Degustiamo il Territorio”, realizzata dall’Associazione Momenti Divini, tre giorni per conoscere, scoprire e promuovere le eccellenze etrusche.