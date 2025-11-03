Compra un'auto ma è una truffa: denuncia dei Carabinieri di Oriolo • Terzo Binario News

Inoltre gli uomini dell’Arma hanno sorpreso un 42enne all’interno di un bar nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari

Due distinte attività condotte dai Carabinieri della Stazione di Oriolo Romano hanno portato ad altrettante denunce in stato di libertà.

La prima è scaturita durante un controllo agli esercizi pubblici e lungo le vie di comunicazione cittadine, a carico di un 42enne sorpreso dai militari all’interno di un bar nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari.

Sempre a Oriolo Romano, i Carabinieri sono riusciti a individuare gli autori di una truffa on line ai danni di una donna del posto, che aveva deciso di acquistare un’autovettura rispondendo all’annuncio su una piattaforma di e-commerce.

Dopo aver versato l’acconto e una seconda rata di pagamento del prezzo pattuito, con la promessa di formalizzare il giorno seguente il passaggio di proprietà, la donna ha amaramente scoperto che i venditori erano scomparsi con il denaro e l’auto.

Le indagini avviate dalla locale Stazione a seguito della denuncia della vittima hanno consentito di risalire ai presunti responsabili, residenti fuori regione.

