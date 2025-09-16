Porro: "Per Ladispoli un'estate di eventi, emozioni e partecipazione" • Terzo Binario News

“Con la chiusura ufficiale della stagione estiva, desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutta la città di Ladispoli.

È stata un’estate intensa, ricca di eventi, emozioni e partecipazione, che ha dimostrato ancora una volta la capacità della nostra comunità di fare squadra e valorizzare al meglio le proprie risorse.

Tutti gli appuntamenti proposti hanno avuto un grande valore sociale: l’ingresso gratuito ha permesso a residenti e visitatori di vivere momenti di #spettacolo, cultura e intrattenimento senza alcuna barriera. La stagione non è stata soltanto un cartellone di eventi, ma un vero strumento di inclusione e condivisione, capace di commuovere e unire. Vedere migliaia di persone di qualsivoglia ceto, generazione o provenienza, cantare, divertirsi e condividere le emozioni di una serata d’estate è qualcosa di magico.

I benefici si sono visti anche sul piano commerciale e turistico. L’afflusso di pubblico ha dato nuova energia alle attività locali, portando vitalità a ristoranti, bar, strutture ricettive e a tutto il tessuto economico della città. Ladispoli si è confermata così una destinazione accogliente e attrattiva, capace di sorprendere chi sceglie di trascorrere qui le proprie vacanze o anche solo una serata speciale. Nonostante la crisi che ha colpito le coste di tutta la nazione, Ladispoli si conferma un polo magnetico al centro del litorale nord.

Il successo di questa stagione è frutto di un lavoro collettivo e proprio per questo sento il dovere e il piacere di ringraziare chi ha reso possibile questo risultato. In primo luogo il Alessandro Grando Sindaco di Ladispoli, che ha avuto la visione e il coraggio di investire in un progetto così ambizioso, insieme al mio gruppo politico e a tutti i colleghi della maggioranza che hanno creduto e sostenuto ogni passaggio. Un ringraziamento particolare va ai miei uffici, alla dirigente Francesca Picozzi, a Lia, Mena ed Enrica, che con professionalità, pazienza e dedizione hanno reso possibili tutte le manifestazioni.

Un grazie sentito va anche al presidente Claudio Nardocci, a Loredana e ai cadetti del Servizio Civile della Pro Loco Ladispoli, a Radio Subasio e in particolare a Silvia Ferrari per aver creduto in questo progetto e per aver contribuito a far conoscere il nome di Ladispoli anche oltre i nostri confini. Ringrazio inoltre tutte le Forze dell’Ordine che garantiscono la sicurezza durante i nostri eventi, il comandante della Polizia Locale Danilo Virgili e tutta la sua squadra, per la disponibilità e la professionalità dimostrata in ogni occasione.

Non posso dimenticare i tecnici Alessandro Melone, Luca Pestarini, Marcella Belardi, Alberto Marzocchi, Federico e William, con i quali abbiamo condiviso mesi di lavoro intenso, fatto di impegno, confronto e soddisfazioni, così come la nostra presentatrice Alice Lopedote, ormai volto familiare delle manifestazioni più importanti, insieme a Centro Mare Radio, Luigi Cicillini e Attilio Consorti. Un grazie va anche a Giacomo Iacolenna per i video che ci permettono di rivivere i momenti più belli di questa stagione e all’impegno di Cristiano Scacchi per la promozione dell’estate. Grazie anche a Fabio Picchioni per tutte le dirette e i contenuti che promuovono la nostra città.

Fondamentale è stato il contributo dei volontari, instancabile braccio operativo dell’amministrazione: Andrea Veltrini, Tamara e i ragazzi di Unpee, Piero e Francesca Belli con i volontari di Fare Ambiente, Valeria Pintus con Avalon e la Protezione Civile, Giuseppe Del Regno con l’AssoVoce. Un ringraziamento doveroso va anche ai ragazzi della Tekneko, che con dedizione hanno garantito la pulizia degli spazi al termine di ogni serata.

Un pensiero speciale va infine a tutti gli artisti che si sono susseguiti sul palco, dai nomi più affermati alle band locali. Ognuno di loro ha rappresentato una preziosa tessera di un mosaico che definisce la complessità e la bellezza del nostro progetto. E grazie, soprattutto, a tutti i cittadini: a chi ha partecipato con entusiasmo e anche a chi ha vissuto con pazienza il fermento della stagione, e se ho dimenticato qualcuno, perdonatemi.

𝑪𝒉𝒊𝒖𝒅𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒕𝒆 𝒄𝒐𝒏 𝒐𝒓𝒈𝒐𝒈𝒍𝒊𝒐, 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒂𝒑𝒆𝒗𝒐𝒍𝒊 𝒅𝒊 𝒂𝒗𝒆𝒓 𝒐𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒐 𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒊𝒕𝒕𝒂̀ 𝒖𝒏 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒍𝒍𝒐𝒏𝒆 𝒓𝒊𝒄𝒄𝒐 𝒆 𝒂𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒆, 𝒆 𝒈𝒊𝒂̀ 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒐 𝒔𝒈𝒖𝒂𝒓𝒅𝒐 𝒓𝒊𝒗𝒐𝒍𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒇𝒖𝒕𝒖𝒓𝒐, 𝒑𝒆𝒓 𝒄𝒓𝒆𝒔𝒄𝒆𝒓𝒆 𝒂𝒏𝒄𝒐𝒓𝒂 𝒆 𝒇𝒂𝒓𝒆 𝒔𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆 𝒎𝒆𝒈𝒍𝒊𝒐”.

𝑮𝒓𝒂𝒛𝒊𝒆 𝑳𝒂𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒍𝒊, 𝒈𝒓𝒂𝒛𝒊𝒆 𝒂 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒊 𝒗𝒐𝒊

𝑴𝑨𝑹𝑪𝑶 𝑷𝑶𝑹𝑹𝑶

𝑨𝑺𝑺𝑬𝑺𝑺𝑶𝑹𝑬 𝑨𝑳 𝑻𝑼𝑹𝑰𝑺𝑴𝑶

𝑪𝑶𝑴𝑼𝑵𝑬 𝑫𝑰 𝑳𝑨𝑫𝑰𝑺𝑷𝑶𝑳𝑰