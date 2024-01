Comincia la stagione della Revolution Karate di Cerveteri, la carica del Maestro: "Ci attendono grandi sfide" • Terzo Binario News

Parte la stagione della Revolution Karate, la carica del maestro Aboujid. ” Sfide importanti ci attendono, siamo carichi e daremo il massimo”

Il 2024 per la Revolution Karate Cerveteri inizierà con le prime gare a fine gennaio , con delle competizioni regionali che certificheranno lo stato di salute della compagine guidata da Khalid Aboujid.

Avevano chiuso l’anno con preziosi risultati ai mondali per categoria, ora si apprestano a rimettersi in carreggiata all’insegna di successi .

“Ci stiamo preparando con tutti gli allievi, che sono ormai diventati una sessantina – racconta Aboujd – Le prossime sfide sono rilevanti anche per verificare le condizioni dei ragazzi: la prima sarà il 28 gennaio , poi a Napoli a febbraio. Due test che per me contano molto , per vedere se c’è stata una crescita generale. I ragazzi sono pieni di motivazioni , non vedono l’ora di scendere in pedana . Le condizioni a mio avviso sono buone, ma credo che ora dobbiamo metterci a lavoro per essere pronti alle gare che ci aspettano”.