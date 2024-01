Incidente mortale al Villaggio Prenestino • Terzo Binario News

L’auto impatta prima contro un albero e poi su un veicolo in sosta. L’episodio in via del Fosso dell’Osa. Rilievi affidati alla Polizia locale del Gruppo IV Tiburtino

Incidente mortale al Villaggio Prenestino. L’episodio, secondo quanto appreso, è avvenuto in via del Fosso dell’Osa, alle 21,30 di mercoledì 24 gennaio. Due le vittime: un 46enne e un 20enne, di nazionalità egiziana.

Una vettura, una Smart For Four, per cause in corso di accertamento, ha impattato prima contro un albero e poi contro un veicolo in sosta, una Ford Kuga. Sei le persone a bordo del mezzo, a quanto pare tutti originari dell’Egitto.

Oltre alle due persone decedute, il bilancio del sinistro stradale ha registrato anche quattro feriti, tra cui uno minorenne: sono stati trasportati in codice rosso nei vari nosocomi capitolini. Indagini in corso anche sull’identità degli stessi, perché alcuni erano privi di documenti.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo IV Tiburtino.

c.b.