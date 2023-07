Colpo di mercato del Tolfa: dal Ladispoli ecco Gigi Salvato • Terzo Binario News

A Santa Marinella la cena sociale con i premi

Colpo di mercato del Tolfa: in biancorosso arriva Gianluigi Salvato, difensore classe 1996 che fino alla passata stagione ha vestito la maglia del Ladispoli. Trapani e Fano le compagini di prestigio in cui ha militato, oltre a un passaggio al Cerveteri. È il centrale difensivo che serviva alla compagine collinare per consolidare un reparto che mancava proprio in questo ruolo.

Con lui altri due ex ladispolani ovvero Giovani Saint-Magloire, 19 anni, centrocampista, e il difensore 18enne Alessio Lorenzoni. A questo punto, la rosa a disposizione di Roberto Macaluso è al completo, sia dal punto di vista dei ruoli sia sul fronte degli under a disposizione del tecnico.

Dal sodalizio collinare ringraziano «il direttore sportivo Marcello Smacchia, che ha profuso impegno e passione per l’allestimento della rosa. Tifosi, soci e appassionati si troveranno una squadra cambiata in molti dei suoi componenti.

Questa è stata l’indicazione del Direttivo per dare corso ad un nuovo progetto che prevede un drastico abbassamento dei costi di gestione e allo stesso tempo predisporre un parco giocatori giovane con più elementi locali. Negli ultimi due anni, andando a tesserare elementi dell’area romana, avevamo messo in campo formazioni fra le più forti della storia del Tolfa calcio. Abbiamo raggiunto un secondo posto e due semifinali di Coppa Italia.

Purtroppo, si è dovuto prendere atto del mancato raggiungimento dell’obiettivo finale. Si è posto il problema se insistere sulla stessa linea o procedere ad una sorta di “rivoluzione”.

Valutando i rischi connessi, si è preferita la seconda opzione, consci che potrebbero essere necessari un paio d’anni di rodaggio per poter tornare ai vertici. Pur presentandoci ai nastri di partenza con una squadra giovanissima, crediamo di non partire da vittime sacrificali, e faremo di tutto per compensare una apparente minore qualità, con la determinazione, la voglia ed il senso di appartenenza, caratteristiche che per anni sono state il punto di forza dei colori biancorossi, e probabilmente venute un po’ meno negli ultimi tempi». Raduno il 7 agosto allo Scoponi.

A Santa Marinella, come ha fatto sapere il direttore sportivo Stefano Di Fiordo, il mercato è chiuso «a meno di occasioni che possono capitare». Intanto per la società è tempo di riconoscimenti, anche extracalcistici: infatti al parco Martiri delle Foibe, si è tenuta la cena sociale alla presenza del sindaco Pietro Tidei, dell’assessore alla cultura Gino Vinaccia e della consigliera delegata allo sport Marina Ferullo. Prima edizione del premio Cultura & Sport “Città di Santa Marinella” – memorial Luca Bacheca. I riconoscimenti sono andati: il premio “Luca Bacheca” a Francesco Cuomo, giovane emergente del Santa Marinella Calcio; Premio Cultura “Alessio Barletta” a Massimiliano Passerani; Premio Sport all’Asd Santa Marinella Basket; Premio Sport dedicato ai dirigenti storici ad Alessandro Civico e il Premio Sport “Giancarlo Di Stefano”, dedicato ai calciatori storici del sodalizio, a Ivano Moschitti. Hanno collaborato Fortuna Di Donna, il gruppo soci della neonata associazione calcistica Real Santa Marinella dedicata a Luca Bacheca, Carlo Gallitano con il suo gruppo e la Stella Polare Onlus che gestisce la location.