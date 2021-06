Una lite per futili motivi e un denunciato per lesioni e minacce. È quanto accaduto alle 16 di sabato 12 giugno a Ostia, sulla spiaggia libera.

Per cause in corso di accertamento è divampata una discussione tra un 25enne marocchino e un 15enne: quest’ultimo è stato colpito al braccio con il coccio della bottiglia (15 giorni di prognosi).

Sul posto i carabinieri di zona.