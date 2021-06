Incendio a Bracciano: corto circuito di un trasformatore elettrico sul lungolago, intervento dei pompieri - Terzo Binario News

Alle ore 14 circa i Vigili del fuoco di Bracciano sono intervenuti sul lungolago Argenti, comune di Bracciano, per l’incendio di un trasformatore elettrico di media tensione che serviva la zona circostante.

Il corto circuito ha provocato un forte fragore che ha impaurito gli abitanti della zona e gli avventori dei stabilimenti lacustri limitrofi. Immediatamente dopo si è sviluppato un incendio che minacciava un canneto ed abitazioni adiacenti.

I pompieri hanno repentinamente estinto le fiamme, evitando problemi ben più importanti e messo in sicurezza l’area. È giunto in seguito sul posto il personale Enel per la riparazione e ripristino della corrente elettrica venuta a mancare a causa del danno.