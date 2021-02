Coloriamo la Nostra Città fa tappa al Miami con i Sette Nani per la scuola d'infanzia - Terzo Binario News

“Realizzazione di un murales fiabesco per la gioia dei più piccoli del quartiere Miami a Ladispoli. Si stanno dipingendo Biancaneve e i Sette Nani con Monica Marra che ci sta regala i murales fiabeschi per la gioia dei più piccoli.

Così quando lunedì mattina ritorneranno a scuola saranno accolti da una bellissima sorpresa”.

E la sorpresa è in via di completamento: “Working in progress – scrive ancora Donato Ciccone – grazie al Comitato Quartiere Miami e a Vincenzo Vona.