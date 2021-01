Colle degli Abeti: insediamento abusivo e strade colabrodo (FOTO) - Terzo Binario News

Degrado a due passi dall’insediamento abusivo e strade colabrodo. Questa la denuncia del Comitato Ambiente Tutela Territorio Colle degli Abeti, presieduto da Fabio Piccinelli.

Rifiuti accatastati sono stati immortalati ai margini del lago di acqua piovana, all’altezza del Fosso del Benzone, nel quartiere della periferia est di Roma.

La situazione, come evidenziato da Piccinelli, è stata segnalata alle forze dell’ordine circa una settimana fa “senza avere riscontri positivi”.

Ma non sono le uniche problematiche della zona: come spiegato dal Comitato, sono presenti “strade incomplete e ridotte ad un colabrodo e discariche abusive disseminate in tutto il quartiere”.