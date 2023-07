Coalizione Futuro sul bilancio di Santa Marinella: “Conti in ordine ma revisori dei conti preoccupati ” • Terzo Binario News

I conti del Comune sono in ordine, ma l’Organo dei Revisori dei Conti Comunale ha espresso preoccupazione. Questo in breve quanto si ricava dal Consiglio Comunale del 17 luglio che ha discusso, tra altri punti, l’approvazione dell’esercizio finanziario 2022.



Il parere dei Revisori riguardo all’esercizio finanziario 2022 è critico. Ne riconosce la gestione “corretta ed in linea con i principi e dettami della normativa degli enti locali”, ma l’approva con riserva perché i conti tornano solo se non si tiene conto del bilancio della Santa Marinella Servizi, vero tallone di Achille di questa amministrazione.



E di questo bilancio, il Revisore ne sa poco o nulla vista l’incompleta, nonostante l’obbligatorietà, rendicontazione della gestione economica da parte della Società in house all’Organo in questione.

La posta in gioco è altissima perché gli effetti di un bilancio negativo della Santa Marinella Servizi possono avere “conseguenze sulla stessa chiusura della gestione straordinaria del dissesto” del Comune, oltre che sul futuro della SMS stessa e dei suoi lavoratori.



Legittime dunque le domande espresse dalla professoressa Clelia Di Liello nel corso del Consiglio con le quali chiedeva maggiori chiarimenti spostando la questione da un fatto meramente tecnico alla questione politica vera e propria.

Tuttavia le sue domande hanno suscitato l’irritazione del Sindaco, che con i soliti toni scomposti e risentiti ha risposto in modo insoddisfacente, di fatto eludendo il problema.



Probabilmente il Sindaco ha già in mente qualche artificio contabile che sistemi la “facciata” lasciando intatta la questione annosa della Santa Marinella Servizi.

Ma non è dato sapere: sulla stampa e nelle dichiarazioni ufficiali la narrazione è sempre a tinte rosee, nella buona tradizione degli uomini che non sopportano contraddittorio; in Consiglio Comunale, che è la sede deputata alla civile discussione con i rappresentanti di tutte le parti politiche, invece si nega ogni chiarimento dovuto e si assume un atteggiamento di lesa maestà!

Non è questo il modo corretto di intendere la democrazia!”

Coalizione Futuro