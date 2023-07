CNA sale in cattedra all’Università di Pavia, l’intervento di Alessio Gismondi • Terzo Binario News

Gli imprenditori artigiani associati a CNA saliranno in cattedra per

impartire lezioni d’arte agli studenti dell’ Università di Pavia .

Tema della giornata di domani, venerdì 7 luglio, sarà l’approccio

imprenditoriale ai materiali d’arte.

Interverrà per parlarne, nell’ambito delle interviste alle aziende del legno, il

presidente territoriale CNA Viterbo e Civitavecchia, Alessio Gismondi,

artigiano e imprenditore, titolare di Codice-A-Barre impresa operante nel

settore dell’alta ebanisteria.

L’ iniziativa è nata in collaborazione con l’ateneo di Pavia, nell’ambito

del master universitario di I° livello in gestione innovativa dell’arte.

Gli artigiani CNA interverranno nel modulo a cura del professore Elia

Napolitano riguardante l’approccio imprenditoriale ai materiali d’arte e al

collezionismo.

L’ufficio Master dell’Università ha dato il via ad accordi di partenariato con

enti, associazioni, aziende per partecipare come “sponsor tecnici” alle

edizioni del Master, avviando una collaborazione con la CNA territoriale . È

stato, inoltre, istituito un premio, dal valore di mille euro, da assegnare

alla miglior tesi nell’ambito del tema “Materiali d’arte – artigianato

d’arte” che ha riscosso tra i corsisti un notevole interesse, tale che i

laureandi hanno portato all’esame, nell’ultima edizione, ben quattro tesi su

un totale di sedici lavori.

Il risultato è stato notevole e di grande interesse, per lo spessore degli

scritti, della ricerca e soprattutto dei vari temi che hanno riguardato in

particolare i nuovi liutai, le artiste del vetro e la lavorazione del neon

come espressione d’arte. Il successo dell’iniziativa porterà non solo alla

pubblicazione dei lavori, ma si concretizzerà attraverso l’istituzione di veri

e propri “Quaderni” del master e soprattutto attraverso delle lezioni che

saranno tenute dal gruppo dirigente di CNA Artistico e Tradizionale

nazionale .

Di seguito il programma per venerdì 7 luglio:

 intervista alle aziende del legno:

ore 10:45 -11:45 Codice- A- Barre di Alessio Gismondi, presidente

CNA Viterbo e Civitavecchia

 ore 10:45 – 11:45 Francesco Toto, liutaio del Comitato Esecutivo

CNA Lavorazioni artistiche del legno, marmo, vetro

 intervista alle aziende del vetro:

ore 15:45 – 16:45 Vetri d’Arte di Maria Concetta Malorzo del

comitato esecutivo CNA Lavorazioni artistiche del legno, marmo,

vetro