Civitavecchia, via ai "Concerti d'autunno" con il duo "Cacio e Pepe" • Terzo Binario News

I prossimi appuntamenti, sempre nella Chiesa della Morte, sabato 19 e sabato 26 alle 19

Sabato sera alle 19 nella Chiesa di S. Maria dell’ Orazione e Morte, alla presenza di un partecipe ed entusiasta pubblico, ha avuto luogo il suggestivo concerto di apertura della serie di “Concerti d’Autunno”, appuntamenti ormai fissi che vede consolidarsi la collaborazione tra Filarmonica di Civitavecchia e Fondazione Cariciv.

Il compito di inaugurare la serie di tre eventi è toccato al “Duo Cacio e Pepe” con il Maestro Giulia Leonardo al clarinetto ed il M° Emiliano Manna al pianoforte con il concerto Pâtisserie Française, un programma di miniature per clarinetto e pianoforte selezionate dal repertorio della Belle Epoque francese.

I prossimi appuntamenti sarà il 19 novembre, ore 19.00, presso la Cattedrale di Civitavecchia con gli Hot To Sax, formazione di 12 elementi, provenienti dal Conservatorio di Santa Lucia di Roma.

L’ultimo concerto si svolgerà, infine, il 26 novembre alle 19.00, presso la Chiesa di San Giovanni, con gli Abbastanza in quattro, un particolare terzetto d’archi con percussioni.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.