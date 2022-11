Caeremusica prosegue, alla Sala Ruspoli di Cerveteri arriva 'il Pianista virtuoso' • Terzo Binario News

Venerdì 18 novembre il terzo appuntamento: Davide De Luca viaggia sugli 88 tasti da Mozart a Chopin

Nuovo sold-out per Caeremusica, la rassegna di musica antica, moderna e contemporanea che sta andando in scena nei locali di Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria a Cerveteri. Nel secondo appuntamento, tenutosi venerdì sera, sala completamente gremita di pubblico e nuova standing ovation per gli artisti.

Venerdì 18 novembre si replica: è il turno di Davide De Luca, un concerto per solo pianoforte, un emozionante viaggio in musica che spazierà dalle musiche di Mozart a Brahms fino a Chopin.

L’appuntamento è alle ore 21:00 con ingresso gratuito. Come di consueto, si raccomanda la prenotazione. Si può prenotare contattando, anche tramite Whatsapp, il numero 3202632445.

“Questa nuova edizione di Caeremusica si sta confermando sugli altissimi livelli a cui ci ha sempre abituati – ha dichiarato Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – una rassegna, questa ideata e diretta dal Professor Mauro Porro e realizzata grazie all’importantissimo contributo del Consiglio Regionale del Lazio, che negli anni ha assunto un ruolo di rilievo sempre maggiore all’interno dell’offerta culturale della nostra città. Venerdì 18 novembre, nel terzo appuntamento, avremo ospite un grandissimo artista come Davide De Luca, un virtuoso del pianoforte, con una carriera ricca di collaborazioni di prestigio ed esibizioni in manifestazioni davvero esclusive. È inoltre direttore artistico del Festival musicale Eufonica e direttore organizzativo di Scriabin Concert Series. A gennaio 2022 esce il suo primo CD per “Aulicus Classics” con musiche di Franz Liszt, uno dei più grandi virtuosi del pianoforte di tutti i tempi”.

“La rassegna – prosegue il Vicesindaco Federica Battafarano – proseguirà fino al 21 dicembre: sono certa che anche tutti gli altri appuntamenti in programma saranno in grado di soddisfare un pubblico davvero ampio e variegato. Con l’occasione, mi congratulo con il Professor Porro per il lavoro svolto anche in questa edizione di Caeremusica, sempre di più oramai divenuta una tradizione della nostra città”.