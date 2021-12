Civitavecchia porto core, Marietta Tidei: "Si può finalmente lavorare ad un rafforzamento commerciale dello scalo" - Terzo Binario News

“Saluto con grande soddisfazione l’inserimento di Civitavecchia nella rete Core dei porti.

L’ingresso nelle reti trans-europee dei trasporti è un traguardo importantissimo, capace di generare un balzo in avanti del porto: si può finalmente lavorare ad un rafforzamento commerciale dello scalo.

Quella dell’inserimento nella rete Core era una decisione attesa da tanti e per la quale mi sento di ringraziare il presidente dell’Autorità portuale per il lavoro svolto, il Governo che si è adoperato al massimo e tutte le forze politiche che, in più sedi istituzionali, hanno dato prova di grande maturità e unità, promuovendo uno sforzo comune per il raggiungimento di questo obiettivo”.

Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).