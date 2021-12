Civitavecchia porto core, le reazioni di Zingaretti e Tedesco - Terzo Binario News

“Il Porto di Civitavecchia che entra nella rete trans-europea rappresenta una grande vittoria della nostra comunità. Grazie al Governo e in particolare al ministro Giovannini per la lungimiranza e la determinazione. Un altro passo verso la rinascita italiana” dice il governatore del Lazio Nicola Zingaretti.

“Sono felicissimo di poter salutare l’ingresso del porto di Civitavecchia nella rete Core europea Ten-T.

Questa è una vittoria di tutto il territorio, che ha saputo fare rete e combattere per ottenere un riconoscimento che gli restituisce centralità a livello euro mediterraneo.

Un ringraziamento al presidente Pino Musolino il cui caparbio impegno è stato premiato. Ora dovremo continuare per far sì che a tale riconoscimento seguano veloci e adeguati interventi infrastrutturali, per recuperare tutto il terreno perso finora”. Così il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.