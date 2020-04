Civitavecchia, Ioconsegnoadomicilio: il servizio gratuito di quattro aziende giovani - Terzo Binario News

Dal dinamismo e l’amicizia di 4 ragazzi di Civitavecchia nasce #ioconsegnoadomicilio, il portale delle aziende Italiane che effettuano consegne a domicilio durante questo periodo di emergenza sanitaria.

L’idea nasce dall’unione di 2 attività locali: il Bytecave studio, creative web agency coordinata da Emanuele Lejeune e Andrea Caravani, coadiuvati dal contributo del fotografo freelance Stefano Cocino e Stazione Musica – College of Music, diretta da Giordano Tricamo.

Impossibilitati a lavorare negli ambiti consueti delle loro attività professionali, decidono di creare una piattaforma per sostenere le amministrazioni locali nel promuovere il messaggio di rimanere in casa, al fine di contenere i contagi e superare la crisi. Intendono allo stesso tempo facilitare tutte le aziende che, malgrado le restrizioni in atto, possono ancora operare in sicurezza, consegnando presso le abitazioni dei clienti i propri prodotti.

Non si tratta solamente di un servizio di food delivery ma di un vero e proprio rivoluzionario, inedito sistema di fare acquisti che potrebbe condurre le piccole aziende a confrontarsi con i colossi dell’ e- commerce in contesti significativamente meno squilibrati di quelli in atto.

Le attività commerciali presenti sul sito offrono ai cittadini moltissimi prodotti e servizi: Alimentari, macellerie, fruttivendoli, supermercati, pub, bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, pizzerie, edicole, farmacie, tabaccherie, librerie, negozi di giocattoli, negozi di elettronica e molto altro ancora.

La piattaforma, lanciata sul web il 22 Marzo, è attiva nella Città di Civitavecchia e in tutto il territorio Italiano: sono gia’ migliaia le aziende pronte a rispondere alle richieste di un mercato in velocissima evoluzione.

Il servizio è totalmente gratuito, sia per le aziende che pubblicizzano la loro attività che per gli utenti che ne fruiscono.