"Civitavecchia in fiamme", da giovedì a domenica Festa internazionale del Peperoncino • Terzo Binario News

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati e non del “Principe della Tavola” che nei quattro giorni, da Giovedì 20 a Domenica 23 Luglio, potranno visitare a Civitavecchia, sulla grande area mare Piazza della Vita, migliaia di tipi di peperoncino, piante in vaso e tanti prodotti tipici piccanti, dalla famosa ‘nduja calabrese alle salse piccanti del sud del mondo. Non mancheranno i food tipici internazionali per assaggiare le tante ricette ardenti. Insomma, una full immersion nel mondo piccante.

Arricchirà l’esposizione la mostra, offerta dall’Accademia Italiana del Peperoncino di Diamante, denominata “Peperoncini dal Mondo” con oltre 100 tipi di frutti, dal nostro peperoncino calabrese al più piccante al mondo della scala Scoville, al piccante al mondo del 2023, il Pepper X. coltivato nel Sud Carolina preceduto dal Trinidad Moruga Scorpion.

E’ risaputo che il frutto con maggiore contenuto di Vitamina C è l’arancia e, in generale, gli agrumi, ma in realtà possiamo osservare che 100 grammi di peperoncini contengono circa 250 milligrammi di Vitamina C, quantità raggiungibile da più di 300 grammi di arance.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Civitavecchia, rimarrà aperta dalle ore 10,00 di mattina fino a notte. Nell’ambito degli spettacoli serali, rigorosamente “piccanti”, a partire dalle ore 21,00 in programma: Giovedì 20 Luglio dimostrazione di balli calienti, dallo zumba alla salsa a cura dell’animazione di Radio Blue, venerdì 21 Luglio a “Tutta Pizzica” nell’ambito della rappresentazione della “Notte della Taranta” eseguita dai “Tarantucore” della danzatrice Francesca Angotti., sabato 22 Luglio serata dell’elezione di Miss Peperoncino Parade, organizzata da Miss Parade, al temine le selezioni per la semifinale dell’esilarante “Gara dei Mangiatori di Peperoncino” condotta dall’attore Gianni Pellegrino nelle vesti di “Re Peperoncino”, leitmotiv e mascotte dell’ iniziativa.

Domenica 23 Luglio chiuderà la manifestazione la finale della gara dei mangiatori di peperoncino, il vincitore parteciperà alla gara mondiale del “Peperoncino Festival” di settembre a Diamante.