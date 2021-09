Civitavecchia Futsal nel girone B di C1, in Coppa Italia c'è l'Aranova - Terzo Binario News

Fra amichevoli saltate causa Covid e triangolari in vista, ecco che la Civitavecchia Futsal ora conosce ufficialmente girone e calendario.

Gli ex rossoblù, ora nerazzurri, sono stati inseriti nel raggruppamento B del Lazio Nord e dovranno vedersela con l’Atletico Tormarancia – che sarà anche l’avversario dell’esordio, in trasferta a Roma – oltre ad Atletico Grande Impero, Tc Parioli, La Pisana, Torrino, Laurentino Futsal, Spes Poggio Fidoni, Levante Roma, Prestigesport Valcanneto, Real Fiumicino, Aranova, Valentia e C.c.c.p. 1987. Si parte il 25 settembre, mentre la compagine di Simone Tangini calcherà il sintetico dell’Ivan Lottatori per la prima volta con la nuova livrea il 2 ottobre contro il Levante Roma. Il 5 ottobre invece sarà la volta della Coppa Italia, in questo caso con avversario l’Aranova e si giocherà nella frazione di Fiumicino.

Insomma, rispetto all’anno scorso, quando il campionato si interruppe quasi subito, stavolta ci sono i protocolli e il green pass che lasciano dormire sonni più tranquilli circa la conclusione regolare del torneo. «Il girone è quello che ci aspettavamo – osserva il direttore sportivo Andrea Scorpioni – sapendo fin d’ora che sarà durissima. Al via si presentano vere e proprie corazzate come La Pisana, Grande Impero, Spes Poggio Fidoni e Laurentino, che faranno campionato a sé. Il Civitavecchia Futsal giocherà per salvarsi». Sulla prima giornata, oltre che prima trasferta: «Con il Tormarancia ce la giochiamo alla pari. Il Levante oggettivamente non la conosco, non ho informazioni».

Tornando alle faccende di Borgata Aurelia, sabato era prevista un’amichevole con il Ronciglione ma dalla società cimina hanno avvertito che, avendo un giocatore risultato positivo, avrebbero rinunciato alla trasferta. Così mister Tangini si è organizzato diversamente, facendo giocare ai suoi pentacalciatori un torneo casalingo, avendo a disposizione praticamente tre squadre. Invece sabato ci sarà un altro tipo di test: al Lottatori arriveranno Casalotti e Virtus Monterosi, entrambi quintetti di C2, per disputare un triangolare.