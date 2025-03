Civitavecchia e il turismo esperienziale: il mare e la rete territoriale al centro del workshop “Visit Borghi Etruschi” • Terzo Binario News

Costruire una rete di itinerari di cammini lenti e turismo esperienziale partendo dalla risorsa del mare e dalle località costiere: questo l’obiettivo del workshop “Visit Borghi Etruschi”, tenutosi presso la Biblioteca Comunale “Alessandro Cialdi” di Civitavecchia.

Un incontro che ha visto la partecipazione di amministratori locali, esperti del settore e operatori economici, con l’intento di rafforzare le sinergie territoriali e promuovere un turismo sostenibile e accessibile.

L’Assessore al Turismo del Comune di Civitavecchia, Piero Alessi, intervenuto nei saluti istituzionali, ha sottolineato l’importanza di una strategia condivisa per valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale del territorio attraverso percorsi di mobilità dolce e turismo di prossimità:

“Il mare è una risorsa fondamentale non solo per la nostra economia, ma anche per la costruzione di un’offerta turistica più autentica ed esperienziale. Puntare su itinerari di cammini lenti e sulla valorizzazione delle nostre località costiere significa offrire ai visitatori un modo diverso di scoprire il territorio, in armonia con l’ambiente e la storia dei nostri luoghi. La sinergia con i borghi marinari e le realtà locali è essenziale per costruire una rete solida e attrattiva.”

L’evento ha evidenziato il ruolo chiave dei porti come porte d’accesso per il turismo esperienziale e la necessità di sviluppare modelli innovativi per esaltare le peculiarità locali, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla biodiversità.

Al termine del workshop, i partecipanti hanno ribadito l’impegno a collaborare per rafforzare il legame tra il turismo costiero e l’entroterra, creando percorsi che mettano in connessione cultura, tradizioni e paesaggi unici.