Carabinieri di Civitavecchia in cattedra al Comprensivo via XVI Settembre: si parla di bullismo e droga • Terzo Binario News

Prevenire, educare e informare. Questi gli obiettivi degli incontri che gli alunni delle classi terze medie dell’istituto Comprensivo Via XVI settembre di Civitavecchia, stanno avendo in questi giorni con i Carabinieri della Stazione di Civitavecchia, nell’ambito dell’attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e uso di droghe.

Attraverso la collaborazione con il team antibullismo della scuola, il comandante della Stazione dei Carabinieri di Civitavecchia luogotenente Stefano Sorbelli e il maresciallo Claudia Giovanna Mininno, hanno incontrato gli alunni per promuovere la cultura della legalità contro quella della violenza che può portare a danni psicologici e fisici molto pericolosi.

In particolare, sono stati affrontati argomenti come il bullismo, fenomeno che deriva da atti illeciti che colpiscono vittime sia direttamente che sui social e della dipendenza dalle droghe molto frequente tra i giovani. Un messaggio di legalità che aiuta a vivere meglio rispettando se stessi e gli altri.