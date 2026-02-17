Allumiere premia gli studenti più meritevoli • Terzo Binario News

​Allumiere celebra le sue eccellenze: premiati in Aula Consiliare gli studenti meritevoli

​L’Aula del Consiglio di Allumiere si è tinta di emozione e orgoglio per la cerimonia di premiazione dedicata alle ragazze e ai ragazzi che si sono distinti per gli eccezionali risultati accademici e scolastici conseguiti nell’ultimo anno.

Un appuntamento che ormai rappresenta un punto fermo per la comunità, volto a valorizzare l’impegno, il sacrificio e il talento dei giovani cittadini.



​Una cerimonia tra istituzioni e famiglie

​A fare gli onori di casa il Sindaco Luigi Landi, affiancato da una folta rappresentanza dell’amministrazione comunale. Presenti i delegati Carlo Cammiletti, Francesca Scarin, Romina Scocco e Alessia Brancaleoni, che hanno voluto testimoniare la vicinanza delle istituzioni al percorso di crescita dei premiati.

​L’aula era gremita di genitori e parenti commossi, a sottolineare quanto il successo di un giovane sia spesso il risultato di un supporto corale da parte delle famiglie e dell’intero tessuto sociale del borgo.



​I protagonisti dell’eccellenza

​I riconoscimenti sono stati consegnati a studenti che hanno saputo trasformare la passione per lo studio in traguardi concreti, diventando un esempio per i propri coetanei. Di seguito i nomi dei premiati:

​Vigellini Andrea

​Pinciarelli Lavinia

​Stefanelli Elisa

​Sestili Nicole

​Mazzalupi Delia

​Minandri Camilla

​Bartoli Christian

​Capuani Eleonora

​Mocci Arianna

​Tartaglione Alessia

​Lisi Gianmarco



​”Vedere questi ragazzi raggiungere vette così alte è una speranza per il futuro di Allumiere,” ha commentato l’amministrazione durante la consegna degli attestati. “Il loro merito non è solo un vanto personale, ma un valore aggiunto per tutta la nostra comunità.”

​L’evento si è concluso con le foto di rito e un lungo applauso, siglando una giornata che resterà impressa nei ricordi dei giovani eccellenti e dei loro cari.