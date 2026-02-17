Allumiere premia gli studenti più meritevoli • Terzo Binario News

Allumiere celebra le sue eccellenze: premiati in Aula Consiliare gli studenti meritevoli
L’Aula del Consiglio di Allumiere si è tinta di emozione e orgoglio per la cerimonia di premiazione dedicata alle ragazze e ai ragazzi che si sono distinti per gli eccezionali risultati accademici e scolastici conseguiti nell’ultimo anno.
Un appuntamento che ormai rappresenta un punto fermo per la comunità, volto a valorizzare l’impegno, il sacrificio e il talento dei giovani cittadini.
Una cerimonia tra istituzioni e famiglie
A fare gli onori di casa il Sindaco Luigi Landi, affiancato da una folta rappresentanza dell’amministrazione comunale. Presenti i delegati Carlo Cammiletti, Francesca Scarin, Romina Scocco e Alessia Brancaleoni, che hanno voluto testimoniare la vicinanza delle istituzioni al percorso di crescita dei premiati.
L’aula era gremita di genitori e parenti commossi, a sottolineare quanto il successo di un giovane sia spesso il risultato di un supporto corale da parte delle famiglie e dell’intero tessuto sociale del borgo.
I protagonisti dell’eccellenza
I riconoscimenti sono stati consegnati a studenti che hanno saputo trasformare la passione per lo studio in traguardi concreti, diventando un esempio per i propri coetanei. Di seguito i nomi dei premiati:
Vigellini Andrea
Pinciarelli Lavinia
Stefanelli Elisa
Sestili Nicole
Mazzalupi Delia
Minandri Camilla
Bartoli Christian
Capuani Eleonora
Mocci Arianna
Tartaglione Alessia
Lisi Gianmarco
”Vedere questi ragazzi raggiungere vette così alte è una speranza per il futuro di Allumiere,” ha commentato l’amministrazione durante la consegna degli attestati. “Il loro merito non è solo un vanto personale, ma un valore aggiunto per tutta la nostra comunità.”
L’evento si è concluso con le foto di rito e un lungo applauso, siglando una giornata che resterà impressa nei ricordi dei giovani eccellenti e dei loro cari.