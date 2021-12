Civitavecchia accende il Natale con il Gospel domani al teatro Traiano - Terzo Binario News

Decisamente coinvolgente l’avvio delle manifestazioni “Civitavecchia in festa” per il Natale 2021. Si comincia infatti domani, 8 dicembre, accende con lo spettacolo del “Live Gospel Show”, in programma alle ore 18 al Teatro Traiano. Diretto dal maestro Alex Negro, il Sunshine Gospel Choir si esibirà in un concerto aperto ai possessori di Super Greenpass: sarà sufficiente recarsi presso i botteghini del teatro per ritirare il coupon gratuito, ovviamente negli orari di apertura al pubblico.

Si prosegue poi sabato 11 dicembre alle 18, presso la Sala Morricone della Cittadella della Musica, saranno le “Atmosfere Natalizie” ad allietare i civitavecchiesi, un evento a cura di Unitre: “Canti e scene di vita familiare” con il coro “Unicanto” diretto dal maestro Riccardo Schioppa e con il Laboratorio Teatrale diretto dalla prof.ssa Anna Baldoni. Per questo spettacolo, i coupon gratuiti potranno essere ritirati presso i botteghini del teatro Traiano a partire da giovedì 9 dicembre, presentando il Super Greenpass.