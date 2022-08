Civitavecchia, 1° Festival della Natura in ConTatto nell'Antica Rocca del porto • Terzo Binario News

Si può visitare gratis dalle 18,30 alle 23 fino al 15 agosto

Prosegue il primo Festival della Natura in ConTatto all’Antica Rocca del Porto di Civitavecchia, visitabile gratuitamente fino al 15 agosto (compreso), dalle ore 18:30 alle 23.

Evento organizzato dall’ Associazione Culturale Naturalistica BIOMA con Il Patrocinio del Comune di Civitavecchia e dell’Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centro Settentrionale.

Un occasione per conoscere la Grande Biodiversità del Porto e della città di Civitavecchia: dai coloratissimi uccelli, alle molte specie di insetti, dalle eleganti libellule ai ragni dalle forme bizzarre per arrivare poi ai primi piani di diverse vipere, le numerose orchidee spontanee e tanto materiale per scoprire alcune curiosità botaniche.

I visitatori fino ad ora principalmente Turisti italiani e spagnoli hanno potuto conoscere grazie al Festival Natura in ConTatto “una Civitavecchia ricca di Biodiversità, una Biodiversità che sta indicare un inquinamento comunque molto contenuto e non preoccupante.

Si invitano le famiglie di Civitavecchia a portare i propri figli e nipoti in visita al Festiva Natura in ConTatto per conoscere gli aspetti naturalistici sorprendenti della Città (laboratori per bambini gratuiti con prenotazione obbligatoria, contattare il 3404046439).

Espongono: Natasha Grillo (Arte) ” Entomologia fantastica” e Uccelli con la tecnica acquerello e penna micron;

Giovanni Canu Foto di Uccelli; Jessika Pinget Fotografia di Orchidee Spontanee;

Matteo Ruotolo “Soggetti e Paesaggi”; Fabio Filippelli ” Dal mio punto di vista”; Ludovica Liberati “La differenza è nei dettagli”; Nadia Chirosca “Cornici sulla natura”; e un omaggio all’ Area Naturalistica “La riserva del Lago di Vico” di M.Ruotolo e J.Pinget.

Si ringrazia Corrado Battisti, Stefano Martinangeli, e i bambini del Corso di Volontariato del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia per la gentile concessione del Materiale Naturalistico esposto e la Pizzeria “Senza Pensieri” per la degustazione .