Città Metropolitana: "Giammusso (Lega) nel consiglio da tre mesi: i lavori per le scuole deliberati da tempo" - Terzo Binario News

Lo scrivono i capigruppo di Civitavecchia Lucernoni, Piendibene e Tarantino

Abbiamo letto la nota stampa del collega Giammusso che, eletto da appena tre mesi nel Consiglio della Città Metropolitana, ci porta a conoscenza che l’inizio del suo nuovo impegno istituzionale coincide con l’attribuzione di un importante

finanziamento di più di un milione e quattrocentomila euro in favore dell’edilizia

scolastica per tre istituti superiori della nostra Città.

Anzi, in un passaggio del comunicato si esplicita che è proprio grazie al suo lavoro di neo Consigliere di opposizione, membro della Commissione Edilizia Scolastica

Bilancio e Pnrr, che tale somma andrà a beneficio delle scuole cittadine per

manutenzioni necessarie e programmate da tempo.

Già il tempo… perché è ovvio che, a meno di possedere capacità divinatorie, chi è

stato eletto a dicembre 2021 non può aver inciso in alcune modo sulla

programmazione e su finanziamenti deliberati e definiti in precedenza.

Infatti, da una rapida verifica abbiamo appurato che i fondi Pnrr per Città

Metropolitana sono stati assegnati in due fasi: la prima ha visto l’attribuzione di 56

milioni l’8 gennaio 2021 e altri 73 milioni il 15 luglio 2021. La seconda trance

coincide con i finanziamenti per i tre interventi sulle scuole di Civitavecchia.

I progetti di cui parla Giammusso sono stati inseriti nel piano triennale 2021/2023 a

maggio 2021 e, appunto in relazione ai fondi Pnrr, definitivamente finanziati a luglio

dello stesso anno.

Non vogliamo tuttavia esprimere un giudizio troppo severo sul giovane esponente

della Lega: è comprensibile la sua smania di apparire. Vogliamo però suggerirgli di

dare notizia ed eventualmente fregiarsi di riconoscimenti che, a tempo debito, potrà meritare solo a fronte di un impegno serio e continuativo come auspichiamo possa fare dagli scranni della minoranza di Città Metropolitana.

I Capigruppo Lucernoni, Piendibene, Tarantino