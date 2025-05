Circolo Pd Sassoli di Cerveteri a congresso  • Terzo Binario News

Appuntamento venerdì 30 maggio ore 18 presso sala Jolly, ‘Le sfide per il futuro, l’impegno per la pace’ il tema

Si terrà venerdì 30 maggio, dalle ore 18, presso Sala Jolly, in via Santa Maria 24 a Cerveteri, il congresso del circolo Pd ‘Davide Sassoli’.

“In un momento in cui molti diritti, da quello alla salute a quello per un lavoro sicuro e retribuito, da quello per una scuola aperta a tutti a quello del rispetto dell’ambiente, vengono messi in discussione, ci sembra importante trovarci e fissare le sfide che ci attendono nel futuro, organizzando già il presente.

Consapevoli di un impegno che precede tutti gli altri: quello per la pace”, si legge in una nota del Circolo PD di Cerveteri ‘Davide Sassoli’.

Il congresso sarà anche l’occasione per rinnovare gli organi dirigenti locali. Sono invitati gli iscritti, i simpatizzanti e gli interessati.