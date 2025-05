A Tarquinia stagione balneare al via i primo giugno nel rinnovato stabilimento comunale • Terzo Binario News

Prenderà ufficialmente il via il 1° giugno la nuova stagione balneare presso lo stabilimento comunale a Tarquinia Lido, completamente riqualificato grazie a un intervento congiunto degli assessorati ai lavori pubblici e al demanio.

La gestione, affidata tramite bando triennale a una nuova società, promette di rendere l’estate vivace e coinvolgente, con un ricco calendario di eventi e attività. La presentazione ufficiale si è svolta nella sala consiliare del palazzo comunale, alla presenza del sindaco Francesco Sposetti, dell’assessore ai lavori pubblici Sandro Celli, dell’assessore al demanio Andrea Andreani, e dei rappresentanti della società vincitrice del bando.

Durante l’incontro è stato illustrato il progetto di rilancio dello stabilimento, con l’obiettivo di offrire servizi di qualità e valorizzare la struttura. “Abbiamo investito in una riqualificazione che restituisce ai cittadini uno spazio accogliente, sicuro e pienamente fruibile – dichiara il sindaco Francesco Sposetti -.

Siamo certi che la nuova gestione saprà animare l’estate con proposte interessanti e coinvolgenti”. “Ringraziamo tutti gli uffici comunali per il lavoro svolto – afferma l’assessore Sandro Celli -. Abbiamo creduto fortemente in questo progetto, che fa parte di un programma più ampio di interventi di riqualificazione del Lido”.

“La sinergia tra pubblico e privato è fondamentale per valorizzare il nostro patrimonio – sottolinea l’assessore Andrea Andreani -. Questa nuova gestione rappresenta un’importante occasione per migliorare la qualità dei servizi offerti. Siamo soddisfatti del lavoro svolto e di aver riconsegnato alla città uno stabilimento rinnovato in tempi rapidi e prima dell’inizio ufficiale della stagione balneare”.