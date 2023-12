Cinque generazioni in una foto, a Ladispoli nasce Sophia • Terzo Binario News

Da nonna Ilves, 90 anni, a Sophia, 10 giorni, sono racchiuse ben cinque generazioni di donne ladispolane. Sophia, infatti, è stata accolta non solo dall’amore di sua mamma Rachele e di sua nonna Soana, ma anche da quello della bisnonna Anna e della trisavola Ilves.

“Con tanta emozione – ha commentato il sindaco Alessandro Grando – ho avuto il piacere di incontrare questa storica famiglia di Ladispoli che racchiude in 90 anni ben cinque generazioni di donne. È stata l’occasione per fare gli auguri di buon compleanno alla signora Ilves, che ha recentemente spento 90 candeline, e per dare il benvenuto alla piccola Sophia”.