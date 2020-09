Cinghiali in tour a Valle Aurelia: tappa alle case popolari - Terzo Binario News

Prosegue il tour dei cinghiali a Valle Aurelia. Dopo la passeggiata bestiale in via Federico Patetta – documentata la scorsa settimana – ecco un’atra gita fuori porta.

Stavolta gli ungulati hanno fatto tappa alle case popolari. Una gita fuori porta che non è passata inosservata.

Una visita non nuova da queste parti: gli animali selvatici, in passato, sono stati notati anche nella Valle dell’Inferno e in zona Baldo degli Ubaldi.