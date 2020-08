Cinghiali a Valle Aurelia. La foto è stata scattata lunedì 31 agosto in via Federico Patetta, altezza via Ettore Stampini, all’altezza del parco.

Gli ungulati sono stati immortalati in una passeggiata ‘fuori porta’.

Una visita non nuova da queste parti: gli animali selvatici, in passato, sono stati notati anche nella Valle dell’Inferno e in zona Baldo degli Ubaldi.