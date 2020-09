Tragedia a Ostia. Una donna italiana di 59 è precipitata dal quarto piano in via dei Pescherecci: per lei non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato ritrovato su un giardino privato, poco prima delle 9 di lunedì 7 settembre.

Sul posto i carabinieri. Da capire adesso se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.