Cinghiali a piede libero a Monte Mario: esposto dei cittadini e la denuncia di FdI - Terzo Binario News

Il consigliere Mariani: “Subito un incontro”

“A seguito dell’esposto dei residenti di via Taverna e Via Pietro Paolo Vergerio e in considerazione dell’evolversi della problematica cinghiali che interessa il nostro municipio, faccio nuovamente richiesta urgente, di una convocazione congiunta delle commissioni municipali Ambiente e Sicurezza del Territorio”. Così Alberto Mariani, consigliere di Fratelli d’Italia nel Municipio XIV.

“Chiedo siano convocati rappresentanti degli enti preposti alla cura del verde, del decoro e della sicurezza dei nostri quartiere, nonché rappresentanti del Sindaco e del Presidente della Regione, affinché si possa affrontare collegialmente la problematica. Chiedo inoltre vengano invitati a partecipare i rappresentanti dei cittadini firmatari dell’esposto al Presidente del Municipio XIV”.