Erba tagliata due volte l'anno: cittadini chiedono gestione area verde al Miami - Terzo Binario News

Una proposta di gestione per l’area verde di viale America a Ladispoli, quartiere Miami. Questo quanto presentato da alcuni cittadini al sindaco Alessandro Grando: l’obiettivo è quello di mantenere il decoro in un’area “interposta tra ville e palazzine residenziali con diversi accessi tra i quali vie è quello da viale America, oppure da un piccolo viale alle spalle del supermercato di viale Europa”.

Come raccontato da chi vive in zona, “quest’area al momento non risulta utilizzata, priva di alberature e piante. La ditta preposta dal Comune per la ripulitura taglia l’erba due-tre volte l’anno”. E, per il restante tempo, “sono gli stessi cittadini a prendersi cura dello spazio”. L’idea, in pratica, punta alla riqualificazione del perimetro per renderlo “usufruibile a tutti coloro che abitano nelle vicinanze” e anche al resto della popolazione.

“A nostre spese vorremmo mettere a dimora alcuni alberelli e ci impegniamo alla piccola manutenzione, in particolare alla innaffiatura delle piante. Inoltre, alcune associazioni e cittadini vorrebbero mettere a dimora alcune piccole querce, si tratta di piccole piante nate dalle ghiande circa tre anni fa”.

“Per noi residenti – hanno spiegato in un documento che Terzo Binario ha potuto visionare – rappresenterebbe una meravigliosa conefrma del vostro supporto in questo nostro desiderio di rendere il quartiere più verde, più curato e più ricco di alberi”.