“In questo periodo ci sono pochi clienti, in compenso…” ci sono i cinghiali. Un ungulato, in particolare, puntava la cucina della trattoria-pizzeria ‘Losteriacarina‘, locale storico di via Ottavio Assarotti, a Monte Mario.

L’attivita’ commerciale, sabato 31 ottobre, e’ stata così costretta a chiudere il cancello, per evitare un ingresso a ‘sorpresa’.

