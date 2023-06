Cinema, arene ed eventi diffusi nella città: è l'Estate Romana • Terzo Binario News

Iniziative nei quindici Municipi

Proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali, concerti, mostre, incontri, visite guidate, laboratori per bambini e ragazzi. In poche povere: Estate Romana 2023. L’evento, che continuerà fino al 15 ottobre, è promosso da Roma Capitale in collaborazione con la Siae e i servizi di comunicazione di Zètema progetto cultura. Il progetto è stato presentato ieri al teatro India dal sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri e dall’assessore capitolino alla cultura Miguel Gotor.

Coinvolti i territori di tutti i 15 Municipi della città: grandi rassegne di cinema, concerti, spettacoli teatrali e festival. Ma anche piccoli eventi a dimensione di quartiere.

Elemento portante sarà il cinema: 24 arene all’aperto. I 14 progetti vincitori del bando daranno vita in diversi periodi dell’estate a proiezioni cinematografiche in tutta la città. Di questi progetti, dieci sono risultati vincitori della sezione riservata alle arene a ingresso gratuito, mentre altre quattro della sezione generale del bando.

Non mancheranno il Cinema in Piazza della Fondazione Piccolo America e le iniziative organizzate dalla Fondazione Cinema per Roma. Alice nella Città organizzerà al Laghetto di Villa Ada l’arena del Floating Theatre e infine ci sarà il cinema all’aperto presso il Teatro India.