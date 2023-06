Censimento alberature scolastiche nel Municipio VII: tutti gli interventi • Terzo Binario News

Il progetto di messa in sicurezza del verde scolastico è stato affidato dal Municipio a un agrotecnico: ha interessato circa 2.400 alberi dei 154 plessi

E’ stato illustrato alla presenza dell’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi del Presidente del Municipio VII Francesco Laddaga, del Vice presidente e assessore alla Scuola Marcello Morlacchi e dell’Assessora all’Ambiente Estella Marino, il rapporto sul censimento e monitoraggio delle alberature scolastiche effettuati nel Municipio.

Ai Municipi, infatti, dal 2016 è stata decentrata la manutenzione del verde di pertinenza degli Istituti comprensivi e dal 2020 anche quello degli asili nido e delle scuole d’infanzia.

Il progetto di messa in sicurezza del verde scolastico è stato affidato dal Municipio ad un agrotecnico sotto la supervisione degli Uffici del verde municipale e ha interessato circa 2.400 alberi dei 154 plessi scolastici municipali. Dal settembre 2022 ad aprile 2023 sono state svolte le attività di censimento, di georeferenziazione su mappa, le indagini di Visual Tree Assessment (VTA), indagini strumentali e la relativa realizzazione di un database.

Il censimento e il monitoraggio hanno reso possibile definire un programma di futuri necessari interventi quali la messa a dimora di 200 nuovi alberi, l’effettuazione di 140 abbattimenti, la potatura di 1538 piante, i trattamenti endoterapici di 370 pini, e 1200 alberature che necessitano controlli fitostatici e strumentali.

“Il censimento e monitoraggio del verde scolastico realizzato dal Municipio VII è un lavoro davvero lungimirante giustamente affidato ad un agrotecnico specializzato e volto a mettere in sicurezza luoghi di cruciale importanza come le scuole. Un progetto pilota che costituisce un modello di intervento anche per le altre amministrazioni municipali. La cura delle alberature, la riforestazione, portano ad una migliore qualità dell’aria nella città, ombreggiamento naturale, riduzione delle isole di calore, ma anche occasione di azioni di educazione ambientale per i bambini e le bambine e tanta bellezza nelle loro scuole. Non a caso proprio le aree adiacenti alle scuole sono tra i siti prioritari che abbiamo scelto per la realizzazione dei moduli di boschetti urbani del nostro progetto “Forest for Rome” dichiara l’Assessora Alfonsi.

“Prosegue la nostra azione per scuole più belle e sicure: con questo importante progetto, propostomi dall’Assessora Marino ad inizio consiliatura, tutte le alberature dei nostri plessi scolastici sono conosciuti e censiti, con schedature informatizzate che ne consentono il controllo e la cura; il lavoro dei nostri uffici tecnici, che hanno già provveduto all’affidamento tramite gara per l’esecuzione degli interventi previsti dal censimento, ci consentirà di proseguire rapidamente verso l’obiettivo di far vivere e godere a studentesse e studenti delle nostre scuole i loro giardini in tutta sicurezza, anche grazie alle nuove aree ludiche che stiamo installando proprio in questi giorni” dichiara il Presidente Laddaga.